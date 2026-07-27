В Грузии анонсируют создание неформальной «армии титушек»

27.07.2026 11:08





Согласно анонсу, опубликованному вчера вечером изданием «Табула», использование режимом т.н. «титушек», вероятно, приобретает более организованную форму.



27 июля в 11:00 в офисе Федерации журналистов Грузии боец ММА Гиорги Картвелишвили вместе с единомышленниками проведёт брифинг.



В анонсе говорится, что будет создана организация, которая будет «незамедлительно реагировать на оскорбление святынь, предков, религии и истории».



Журналист Publika Миндиа Габадзе предполагает, что группа «титушек» будет решать, где, в отношении кого и каким образом вмешиваться в реализацию свободы слова и самовыражения, кого подстерегать, кого избивать, а кого вынуждать покинуть страну.



"Подождём подробностей. Посмотрим, что нам скажет «Грузинская мечта» устами профессионального титушки" - пишет Габадзе.





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