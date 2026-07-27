|
|
|
В Грузии анонсируют создание неформальной «армии титушек»
27.07.2026 11:08
Согласно анонсу, опубликованному вчера вечером изданием «Табула», использование режимом т.н. «титушек», вероятно, приобретает более организованную форму.
27 июля в 11:00 в офисе Федерации журналистов Грузии боец ММА Гиорги Картвелишвили вместе с единомышленниками проведёт брифинг.
В анонсе говорится, что будет создана организация, которая будет «незамедлительно реагировать на оскорбление святынь, предков, религии и истории».
Журналист Publika Миндиа Габадзе предполагает, что группа «титушек» будет решать, где, в отношении кого и каким образом вмешиваться в реализацию свободы слова и самовыражения, кого подстерегать, кого избивать, а кого вынуждать покинуть страну.
"Подождём подробностей. Посмотрим, что нам скажет «Грузинская мечта» устами профессионального титушки" - пишет Габадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна