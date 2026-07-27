МВД распространяет заявление об активистах, задержанных у сакребуло Тбилиси

27.07.2026 11:03





Министерство внутренних дел распространяет заявление о лицах, задержанных во время акции усакребуло Тбилиси.



По данным ведомства, задержаны 10 человек, которые «держали в руках оскорбительные баннеры».



«Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали на территории у сакребуло Тбилиси 10 лиц, которые держали в руках оскорбительные баннеры в общественном месте. Кроме того, они высказывали оскорбительные фразы, нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление правоохранителям.



Полицейские задержали их по статьям 166 и 173 кодекса административных нарушений», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





