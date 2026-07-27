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МВД распространяет заявление об активистах, задержанных у сакребуло Тбилиси


27.07.2026   11:03


Министерство внутренних дел распространяет заявление о лицах, задержанных во время акции усакребуло Тбилиси.

По данным ведомства, задержаны 10 человек, которые «держали в руках оскорбительные баннеры».

«Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали на территории у сакребуло Тбилиси 10 лиц, которые держали в руках оскорбительные баннеры в общественном месте. Кроме того, они высказывали оскорбительные фразы, нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление правоохранителям.

Полицейские задержали их по статьям 166 и 173 кодекса административных нарушений», - говорится в заявлении.


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