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МВД распространяет заявление об активистах, задержанных у сакребуло Тбилиси
27.07.2026 11:03
Министерство внутренних дел распространяет заявление о лицах, задержанных во время акции усакребуло Тбилиси.
По данным ведомства, задержаны 10 человек, которые «держали в руках оскорбительные баннеры».
«Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали на территории у сакребуло Тбилиси 10 лиц, которые держали в руках оскорбительные баннеры в общественном месте. Кроме того, они высказывали оскорбительные фразы, нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление правоохранителям.
Полицейские задержали их по статьям 166 и 173 кодекса административных нарушений», - говорится в заявлении.
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