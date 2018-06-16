В Тбилиси ограбили «Хачапурную N1»

16.06.2018 21:20 «Хачапурную N1» ограбили на проспекте Руставели в Тбилиси.



Как сообщают очевидцы, на грабителе была , медицинская маска. Из объекта питания унесли деньги.



Директор объекта питания не уточняет сумму, которую вынесли, однако говорит, что ущерб незначительный. По словам сотрудников ресторана, напавший не был вооружен.



В пресс-службе МВД Первому каналу заявили, что следствие началось по статье 179 УК Грузии – разбой.















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