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В Поти затопило несколько городских улиц
02.08.2018 11:57
В Поти в результате сильного дождя затопило несколько городских улиц. По информации агентства «IPN», вода проникла в квартиры на первых этажах жилых домов. У десятков семей испорчена бытовая техника и мебель.
Особенно тяжелое положение на улице Данелия. По информации местных жителей, при каждом дожде обстановка неизменна – насосные станции, на упорядочение которых потрачены тысячи лари, работают не отлажено. Население требует возмещения ущерба.
Местные власти заявляют, что насосные станции работают бесперебойно, однако из-за обильных осадков не смогли обеспечить прохождение воды.
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