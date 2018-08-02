В Поти затопило несколько городских улиц

02.08.2018 11:57 В Поти в результате сильного дождя затопило несколько городских улиц. По информации агентства «IPN», вода проникла в квартиры на первых этажах жилых домов. У десятков семей испорчена бытовая техника и мебель.



Особенно тяжелое положение на улице Данелия. По информации местных жителей, при каждом дожде обстановка неизменна – насосные станции, на упорядочение которых потрачены тысячи лари, работают не отлажено. Население требует возмещения ущерба.



Местные власти заявляют, что насосные станции работают бесперебойно, однако из-за обильных осадков не смогли обеспечить прохождение воды.















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