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В результате взрыва в Поти погиб один и трое пострадали


05.09.2018   10:37
В Поти, в результате взрыва, предположительно, взрывного устройства погиб один человек, еще трое пострадали. Происшествие случилось на рассвете.

По информации врачей, пострадавшие перевезены в потийскую, зугдидскую и кутаисскую больницы.

О взрыве какого устройства идет речь, пока что неизвестно.






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