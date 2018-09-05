В результате взрыва в Поти погиб один и трое пострадали

05.09.2018 10:37 В Поти, в результате взрыва, предположительно, взрывного устройства погиб один человек, еще трое пострадали. Происшествие случилось на рассвете.



По информации врачей, пострадавшие перевезены в потийскую, зугдидскую и кутаисскую больницы.



О взрыве какого устройства идет речь, пока что неизвестно.















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