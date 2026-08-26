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Учеба в школе №47 и Тбилисской гимназии начнется в гибридном формате из-за реабилитации проспекта Руставели


26.08.2026   10:40


С учётом реабилитационных работ на проспекте Руставели, тбилисская публичная школа №47 и тбилисская классическая гимназия 15 сентября начнут учебный процесс в гибридном формате. Об этом сообщает Министерство образования, науки и молодёжи Грузии.

В частности, с нового учебного года учебный процесс в школе №47:

для учащихся I–VI классов начнётся в 09:00;

для учащихся VII–X классов начнётся в 12:00;

для учащихся XI–XII классов начнётся дистанционно.

В Тбилисской классической гимназии учебный процесс:

для учащихся V–IX классов начнётся в 10:00;

для учащихся I–IV классов начнётся в 14:00;

для учащихся X–XII классов начнётся дистанционно.

Как заявили в министерстве, время начала учебного процесса в обеих школах распределено таким образом, чтобы потоки учащихся не совпадали и учебный процесс проходил организованно.

«Сразу после завершения реабилитации проспекта Руставели учебный процесс в обеих школах вернётся к обычному режиму.

Приносим извинения школьному сообществу за временный дискомфорт и благодарим за терпение», - говорится в заявлении.


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