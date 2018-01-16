Президент Грузии третий раз стал отцом

16.01.2018 11:00 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили стал отцом третьего ребенка.



Как сообщают в администрации президента, Тома Маргвелашвили родился вчера вечером в клинике Гудушаури. Второй сын президента весит 2.950 кг. Мать и младенец чувствуют себя хорошо.



Старшие дети Георгия Маргвелашвили – дочь Анна Маргвелашвили и трехлетний Темо. Вместе у президента и первой леди четверо детей.















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