|
Президент Грузии третий раз стал отцом
16.01.2018 11:00
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили стал отцом третьего ребенка.
Как сообщают в администрации президента, Тома Маргвелашвили родился вчера вечером в клинике Гудушаури. Второй сын президента весит 2.950 кг. Мать и младенец чувствуют себя хорошо.
Старшие дети Георгия Маргвелашвили – дочь Анна Маргвелашвили и трехлетний Темо. Вместе у президента и первой леди четверо детей.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна