Первый замглавы МВД прибыл в Местиа, где проходит акция против строительства ГЭС

31.03.2018 20:37 В Местию, где проходит акция против строительства «Местиа ЧалаГЭС», прибыл первый заместитель министра ВД Грузии Каха Сабанадзе. Он на месте знакомится с имеющейся ситуацией.



Вместе с тем, по информации участников акции, на месте мобилизованы дополнительные силы полиции.

Акция против строительства «Местиа ЧалаГЭС 1» «Местиа ЧалаГЭС 2» в центре муниципалитета продолжается и в эти минуты. Участники акции протестуют против ввода на территорию строительной техники.



По словам участников акции, они не пропустят технику, и всеми способами будут мешать началу работ.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

