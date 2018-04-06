Минпробации Грузии отправило грузинским заключенным в Турции пасхальные подарки

06.04.2018 18:07 По решению министра Кахи Кахинвили, министерство по исполнению наказаний и пробации отправило грузинским заключенным в Турции пасхальные подарки: куличи, красные яйца, свечи и книги на грузинском языке.



Пасхальные яйца в красный цвет покрасили в Женском монастыре. С книгами ведомству помогла сеть книжных магазинов «Библус».



Министерство по исполнению наказаний и пробации поздравляет всех грузинских заключенных в пенитенциарных учреждениях других стран с праздником Воскресения Христова.















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