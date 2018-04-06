|
Минпробации Грузии отправило грузинским заключенным в Турции пасхальные подарки
06.04.2018 18:07
По решению министра Кахи Кахинвили, министерство по исполнению наказаний и пробации отправило грузинским заключенным в Турции пасхальные подарки: куличи, красные яйца, свечи и книги на грузинском языке.
Пасхальные яйца в красный цвет покрасили в Женском монастыре. С книгами ведомству помогла сеть книжных магазинов «Библус».
Министерство по исполнению наказаний и пробации поздравляет всех грузинских заключенных в пенитенциарных учреждениях других стран с праздником Воскресения Христова.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна