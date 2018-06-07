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Оппозиция объединилась в поддержку Саралидзе и Мачаликашвили


07.06.2018   11:34
Объединенная оппозиция договорилась о деталях проведения совместной широкомасштабной акции 10 июня.

На встрече в офисе "Лейбористской партии" было решено, что акция начнется в воскресенье в 16:00 часов у здания парламента, и ее организационную часть обеспечит "Лейбористская партия". С требованием разрешения провести митинг к правительству столицы обратятся из партии Нателашвили.

Оппозиционные партии объединились вокруг Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили. Их главное требование, наказать виновных по делам подростков, убитых на улице Хорава, и Малхаза Мачаликашвили. В оппозиции заявляют, что должны быть наказаны все лица, которые сфальсифицировали доказательства, и покрыли преступников.

"Митинг является предельно мирным, но принципиальным, и не отступит. Смена режима Иванишвили, которая должна осуществиться отставкой существующего правительства, самоликвидацией парламента, и проведением досрочных парламентских выборов наряду с президентскими выборами, вот это и есть спасение страны, все остальное является затягиванием времени, и стратегией запутать ситуацию"- заявил Шалва Нателашвили.

По словам одного из лидеров "Национального движения" Ники Мелия, вся Грузия должна быть там, где стоят Малхаз Мачалкашвили и Заза Саралидзе.

"Главным требованием общества являются требования, которые ставят господин Саралидзе и господин Мачаликашвили. Ни больше, ни меньше. То есть наказать всех убийц, которые убыли сына у Саралидзе, и убили сына у Мачаликашвили, и всех тех, кто покрывали убийц. Разумеется, вся Грузия должна быть там, где стоят господин Малхаз Мачаликашвили и господин Заза Саралидзе"- заявил Ника Мелия.

Лидер "Национально-демократической партии" Бачуки Кардава отметил, что главной задачей является поддержка этих отцов, и объективное расследование резонансных дел.

"Мы требуем от власти наказания убийц, и их покровителей. Мы солидарны с Зазой Саралидзе и Малхазом Мачаликашвили. Надеемся, что все, у кого сердце болит за происходящее в стране, за то, что фактически разразился политический кризис, что власти хватило наглости покрывать убийц, хотят, чтобы все это закончилось раз и навсегда"- отметил Бачуки Кардава.

По заявлению оппозиции, если виновных не накажут до 10 июня, на акции раздадутся и другие требования.

На данном этапе не известно, присоединится ли к акции "Европейская Грузия". Два дня назад на консультациях в офисе лейбористов представитель партии заявил, что примут решение после того, как выяснится, какая партия будет организатором широкомасштабной акции.







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