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СМИ: Премьер Грузии может уйти в отставку
12.06.2018 15:09
В правительстве Грузии уже в ближайшие дни могут произойти существенные изменения, в частности свой пост покинет премьер, сообщает во вторник местное радио.
По информации грузинского "Первого радио", премьер-министр Георгий Квирикашвили покинет должность. Вместе с ним уйдут в отставку министр юстиции Тея Цулукиани, министр экономики Димитрий Кумсишвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и министр культуры Михаил Гиоргадзе.
Сообщается, что временно, до утверждения нового состава правительства, обязанности премьер-министра будет исполнять действующий министр внутренних дел и ппервый вице-премьер Георгий Гахария.
"Официально эту информацию пока никто не подтверждает, однако в кулуарах правящей партии "Грузинская мечта" о предстоящих изменениях в правительстве двано говорят", - сообщает на своей странице в Интернете "Первое радио"
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