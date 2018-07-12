Дональд Трамп: Грузия может вступить в НАТО, но не сейчас

12.07.2018 16:19 Президент США Дональд Трамп считает, что у Грузии в будущем появится шанс стать членом НАТО.



«Шанс появится, но не сейчас», — так ответил Дональд Трамп на вопрос журналиста Общественного телевидения Грузии «Когда Грузия станет членом НАТО?» во время специального брифинга в ходе саммита Североатлантического Альянса в Брюсселе.



Президенту США задал вопрос и журналист тбилисского издания «Палитра», который поинтересовался, будет ли затронут вопрос Грузии во время предстоящей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным.



«Представители Грузии находились здесь. Они оставили хорошее впечатление. Мы выслушали информацию об их положении. Они оставили очень хорошее впечатление», — сказал Дональд Трамп.



Как уже сообщалось, сегодня Дональд Трамп провел в Брюсселе встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.



Аудиенция состоялась в рамках трехсторонней встречи НАТО-Грузия-Украина. Это первая встреча Маргвелашвили с президентом США.



Находящийся в Брюсселе советник президента по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе сообщил журналистам, что во время встречи с Трампом глава грузинского государство заострил внимание на вопросах безопасности.



«Был отмечен прогресс Грузии как страны аспиранта, усилия и устремления к членству в НАТО. Президент Грузии очень детально говорил о проблемах безопасности, о тех вызовах, перед которыми стоит Грузия. Было отмечено, что политике привилегированных интересов России следует дать единый ответ, который должен отразиться в новых инициативах альянса», — сказал Пхаладзе.



Еще один член грузинской делегации в Брюсселе — секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили заявляет, что во время кратковременной встречи с Трампом Маргвелашвили говорил о партнерских отношениях двух стран и важности для Грузии поддержки США.



«На встрече с Дональдом Трампом президент Грузии подчеркнул роль Грузии, как твердого и верного партнера США в регионе, который борется вместе с американцами за глобальную безопасность. Президент Грузии говорил об инициированном им акте поддержки и необходимости углубления грузино-американских отношений», — сказал Раквиашвили. По его словам, президент Грузии подчеркнул важность роль США на пути ускоренной интеграции в НАТО.



Дипломатические отношения между Грузией и США были установлены в 1992 году. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры. В 2016 году был подписан меморандума «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США».















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