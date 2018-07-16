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Серджио Маттарелла: Горжусь, что я первый президент Италии, который посетил независимую Грузию
16.07.2018 22:19
Горжусь тем, что я первый президент Италии, который посетил независимую Грузию, и этот визит состоялся в 100-летний юбилей восстановления независимости, — заявил президент Италии Серджио Маттарелла.
Как отметил президент Италии, у него состоялся очень теплый и дружеский разговор с Георгием Маргвелашвили.
«Наша встреча подтверждает, насколько у нас глубокие и широкие перспективы сотрудничества. Италия рассматривает Грузию как надежного партнера. Надеюсь, что больше итальянских компаний прибудет в Грузию и воспользуется той стабильностью, которую предоставляет им Грузия. Италия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы ценим стремление Грузии к ЕС. Мы приветствуем такое стремление дружественной страны. Италия будет способствовать в Грузии благосостоянию и укреплению. Необходимо отметить вклад и активное участие Грузии в Афганистане. Нас объединяют общие ценности. Благодарю президента, который подчеркнул нашу дружбу», — сказал президент Италии.
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