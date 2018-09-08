Бурджанадзе отказалась баллотироваться на президентских выборах в Грузии

08.09.2018 17:42 Лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия», экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не станет баллотироваться на президентских выборах 28 октября 2018 года. Об этом она заявила сегодня на брифинге.



За свою политическую курьеру Бурджанадзе дважды приходилось временно исполнять обязанности президента. Стать главой государства она пыталась и путем выборов в октябре 2013 года. Тогда Бурджанадзе заняла третье место, набрав чуть больше 10 % голосов.



О планах принять участие в выборах 2018 года лидер «Демократического движения» недвусмысленно заявила еще в феврале 2018 года. Она назвала себя «хорошим кандидатом», отметив, что откажется от участия в голосовании, «если появится тот, кто хотя бы по одному критерию будет лучше для страны, чем Нино Бурджанадзе».



На сегодняшнем брифинге Бурджанадзе заявила, что не видит смысла в борьбе в условиях, когда «предвыборная среда ухудшается». Предстоящее голосование политик назвала «фарсом», спланированным миллиардером и основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.



«Сегодня общество не готово бороться за свои права и за свой выбор, активно бороться с действиями олигарха. Это должно измениться. Сегодня общество должно сделать выбор: молча смириться с феодальной реальностью или бороться вместе и жить в объединенной стране», — заявила Бурджанадзе.



По ее словам, вместе со своими сторонниками она намерена бороться за активизацию общества и сил, которые заставят правительство улучшить избирательную среду.



«Несмотря на то, что многие люди сегодня поддерживают меня и считают, что участвовать в президентских выборах необходимо, я заявляю, что не собираюсь участвовать в фарсе, спланированном Иванишвили. С сегодняшнего дня я начинаю борьбу за парламентские выборы и приход к власти», — заявила она.



Центральная избирательная комиссия завершит прием заявок от кандидатов в президенты сегодня в 18:00 по тбилисскому времени. Согласно последним данным, в ЦИК поступило 42 заявления.



Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Сразу после этого вступят в силу поправки в Конституцию, согласно которым президент хоть и останется главой страны и главнокомандующим, все решения ему придется согласовывать с правительством. При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов.



После полного задействования обновленной Конституции Грузия окончательно перейдет на парламентскую форму правления.



Новости-Грузия











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