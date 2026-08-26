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Арчил Гордуладзе: Евросоюз нуждается в Грузии больше, чем Грузия в ЕС


26.08.2026   17:53


Депутат парламента Грузии от «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе заявил, что Европа сегодня находится «на краю цивилизационной пропасти». По его словам, насколько Грузии нужен ЕС, настолько же, а, возможно и больше, Евросоюзу нужна Грузия.

Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам так прокомментировал высказывание еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая не упомянула Тбилиси в числе кандидатов на вступление в Содружество.

«Марта Кос вспоминает о Грузии исключительно тогда, когда сокрушается, что в соответствии с законодательством, принятым по инициативе нашей команды, ввоз «грязных денег» в нашу страну стал невозможен. Только об этом она и беспокоится. Они ищут любые обходные пути, чтобы хоть как-то завезти эти «грязные деньги», которые затем используются внутри страны для насилия, уличных акций и проведения ксенофобских кампаний. Именно об этом она сожалеет и всегда в таком контексте упоминает Грузию».

При этом, по словам Гордуладзе, еврокомиссар говорит о том, что «по исследованиям и отчетам различных структур самого Евросоюза» Грузия занимает лидирующие позиции по сравнению, к примеру, с Молдовой или другими странами-кандидатами. Депутат считает это «очередным подтверждением того, что для них не имеет никакого фактического значения то, что делает Грузия и какие шаги предпринимаются для развития страны». Главное для ЕС — политическая целесообразность, убежден член «Грузинской мечты».

«Находясь под прямым внешним управлением, они обязаны говорить о Грузии исключительно в негативном ключе — даже когда это противоречит геополитике, географии и карте. Мы помним, как во время проведения саммитов прибрежных государств о Грузии просто «забывают». Мы советуем им взглянуть на карту и еще раз осознать: вести диалог с позиции тех, кто находится на краю цивилизационной пропасти, вредно для них самих. Как Грузии нужен Евросоюз, так и Евросоюзу в данный момент Грузия может быть нужна еще больше — исходя из нашего географического положения», — заявил Гордуладзе.


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