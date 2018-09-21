Грузия попала в десятку стран-лидеров по ранней мужской смертности

21.09.2018 19:37 Грузия попала в топ-10 стран, в которых мужчины с большой долей вероятности умрут раньше 70 лет из-за неинфекционных заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Королевского колледжа Лондона и Всемирной организации здравоохранения, опубликованные изданием The Lancet.



Ученые проанализировали количество смертей от рака, сердечных и легочных заболеваний, а также диабета в 186 странах мира. Представленный доклад является одним из самых подробных исследований неинфекционных заболеваний, сообщает «Новости-Грузия».



Грузия в списке стран с наиболее высокой преждевременной смертностью людей в возрасте 30-70 лет заняла восьмое место. По оценке экспертов, в Грузии 34,9% представителей сильного пола не доживут до 70 лет.



Хуже ситуация в Монголии (38,8%), Фиджи (36,8%), Казахстане (36,8%), Туркменистане (36,7%) и России (36,5%). Также в топ-10 стран по ранней смертности мужчины от неинфекционных заболеваний попали Украина, Беларусь, Кирибати и Северная Корея.



Наиболее высокие шансы дожить до 70 у мужчин из Исландии, где преждевременная смерть фиксируется только среди 9,9%, а также из Швейцарии, Швеции, Норвегии, Бахрейна, Южной Кореи, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии.



Среди женщин в топ-10 аналогичного антирейтинга вошли Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуар, Гайана, Йемен, Афганистан, Папуа - Новая Гвинея, Мали, Лесото, Гаити и Лаос. Грузия в десятку не попала, но в общем рейтинге стран вероятность смерти женщин с 30 до 70 лет составляет 15,9%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

