Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хулордава: Россия не может смириться, что у её границ существует независимое, успешное и стабильное государство


11.10.2018   20:16
«Россия не может смириться, что у её границ существует независимое, успешное и стабильное государство», — заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Тамар Хулордава.

В разговоре с Первым каналом Хулордава откликнулась на заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и отметила, что внешнеполитические ориентиры Грузии заявлены предельно четко, что известно России.

«Мы знаем, что Россия не может свыкнуться с тем, что у её границ существует независимое, успешное и стабильное государство. К сожалению, Россия создает серьезные проблемы данному государству, так как это страна-оккупант и она продолжает оккупацию наших территорий. Этого ей не достаточно и любой наш успех во внешней политике вызывает у России очень агрессивную риторику, которая рассчитана на то, чтобы ввести население Грузии в заблуждение и сойти с намеченного курса», — заявила Хулордава.

По её словам, Грузия должна очень последовательно и настоятельно продолжать развитие.

«Всему этому мы должны противопоставить наше развитие и путь интеграции в европейские и евроатлантические структуры, в очень сложных и напряженных отношениях нашим единственным инструментом является поддержка международных партнеров, которая имеется у Грузии. Кроме мирного метода, мы не ищем другого для разрешения существующих конфликтов. Россия это знает, но для того, чтобы поощрать другие настроения в обществе и вызвать скепсис в нашей европейской интеграции, мы периодически слышим с её стороны такие агрессивные заявления», — заявила Тамар Хулордава.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия адекватно ответит на военные учения НАТО в Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Организатор акций в Ингушетии рассказал о возбуждении уголовных дел на лидеров протеста
Премьер Армении поблагодарил Мадагаскар за важный вклад в развитие Франкофонии
Президент Армении назвал единственный путь разрешения политической ситуации в стране
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна