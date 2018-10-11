Хулордава: Россия не может смириться, что у её границ существует независимое, успешное и стабильное государство

11.10.2018 20:16 «Россия не может смириться, что у её границ существует независимое, успешное и стабильное государство», — заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Тамар Хулордава.



В разговоре с Первым каналом Хулордава откликнулась на заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и отметила, что внешнеполитические ориентиры Грузии заявлены предельно четко, что известно России.



«Мы знаем, что Россия не может свыкнуться с тем, что у её границ существует независимое, успешное и стабильное государство. К сожалению, Россия создает серьезные проблемы данному государству, так как это страна-оккупант и она продолжает оккупацию наших территорий. Этого ей не достаточно и любой наш успех во внешней политике вызывает у России очень агрессивную риторику, которая рассчитана на то, чтобы ввести население Грузии в заблуждение и сойти с намеченного курса», — заявила Хулордава.



По её словам, Грузия должна очень последовательно и настоятельно продолжать развитие.



«Всему этому мы должны противопоставить наше развитие и путь интеграции в европейские и евроатлантические структуры, в очень сложных и напряженных отношениях нашим единственным инструментом является поддержка международных партнеров, которая имеется у Грузии. Кроме мирного метода, мы не ищем другого для разрешения существующих конфликтов. Россия это знает, но для того, чтобы поощрать другие настроения в обществе и вызвать скепсис в нашей европейской интеграции, мы периодически слышим с её стороны такие агрессивные заявления», — заявила Тамар Хулордава.



Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия адекватно ответит на военные учения НАТО в Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

