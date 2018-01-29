Восемь детей в плену отца - гражданский сектор требует жесточайшего реагирования государства

29.01.2018 17:03 После репортажа, прошедшего в эфире "Курьера", неправительственные организации планируют изучение дела тех восьмерых детей, которых уже много лет отец не выпускает из дома, и запрещает учиться в школе и контактировать со сверстниками.



Гражданский сектор говорит о нескольких видах тяжелейших преступлений. В том числе ограничение свободы, насилие, ограничение права образования и т.д. Неправительственные организации считают, что государство должно жесточайшим образом отреагировать на выявленные нарушения.



Исходя из комплексности существующих проблем, юристы "Ассоциации молодых юристов Грузии" считают, что недостаточно вмешательство только правоохранительных органов. По словам Гоги Хатиашвили, необходима активность социальной службы, особенно психологов, которые должны работать с семьей.



"Как минимум налицо пренебрежение законных интересов несовершеннолетних, что подразумевает неудовлетворение со стороны родителя физических и психических нужд несовершеннолетних, ограничение права базового образования и т.д. А также возможно мы имеем дело с несколькими уголовными преступлениями, как например насилие в семье. В большей мере, возможно, насилие в семье выражено в психологическом насилии, что подразумевает действие, которое ущемляет честь и достоинство человека. А также возможно, имеет место незаконное пресечение свободы"- заявил Гога Хатиашвили.



Заместитель исполнительного директора неправительственной организации "Центр по правам человека" помимо нарушения прав, предусмотренных Конвенцией по правам детей, говорит о признаках уголовного преступления в действиях отца.



"В его действии выявляется незаконное пресечение свободы. А также ограничение права свободного передвижения, что является правом, гарантированным конституцией, и что важнее всего, ограничение права свободного развития и доступности образования"- заявила Тамар Авалиани.



Вопросом уже заинтересовался народный защитник Грузии.















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