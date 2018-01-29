Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Восемь детей в плену отца - гражданский сектор требует жесточайшего реагирования государства


29.01.2018   17:03
После репортажа, прошедшего в эфире "Курьера", неправительственные организации планируют изучение дела тех восьмерых детей, которых уже много лет отец не выпускает из дома, и запрещает учиться в школе и контактировать со сверстниками.

Гражданский сектор говорит о нескольких видах тяжелейших преступлений. В том числе ограничение свободы, насилие, ограничение права образования и т.д. Неправительственные организации считают, что государство должно жесточайшим образом отреагировать на выявленные нарушения.

Исходя из комплексности существующих проблем, юристы "Ассоциации молодых юристов Грузии" считают, что недостаточно вмешательство только правоохранительных органов. По словам Гоги Хатиашвили, необходима активность социальной службы, особенно психологов, которые должны работать с семьей.

"Как минимум налицо пренебрежение законных интересов несовершеннолетних, что подразумевает неудовлетворение со стороны родителя физических и психических нужд несовершеннолетних, ограничение права базового образования и т.д. А также возможно мы имеем дело с несколькими уголовными преступлениями, как например насилие в семье. В большей мере, возможно, насилие в семье выражено в психологическом насилии, что подразумевает действие, которое ущемляет честь и достоинство человека. А также возможно, имеет место незаконное пресечение свободы"- заявил Гога Хатиашвили.

Заместитель исполнительного директора неправительственной организации "Центр по правам человека" помимо нарушения прав, предусмотренных Конвенцией по правам детей, говорит о признаках уголовного преступления в действиях отца.

"В его действии выявляется незаконное пресечение свободы. А также ограничение права свободного передвижения, что является правом, гарантированным конституцией, и что важнее всего, ограничение права свободного развития и доступности образования"- заявила Тамар Авалиани.

Вопросом уже заинтересовался народный защитник Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Электронные валютные рынки - НБГ предупреждает граждан
В результате слияния «Силкнет» и «Джеосел» абоненты получат современное обслуживание - Рамишвили
Национальное агентство вина Грузии принимает меры по улучшению качества контроля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лора Торнтон: Из-за своих личных соображений я извиняться не собираюсь
Гурбанов: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс послужит росту транзитного потенциала стран региона
Лидер «классического» Народного фронта Азербайджана заявил об участии в президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна