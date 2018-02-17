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Сборная Грузии по регби одержала победу над командой Германии со счетом 64:0


17.02.2018   22:12
Во втором туре чемпионата Европы по регби сборная Грузии одержала победу над командой Германии со счетом 64:0. Игра состоялась в городе Оффенбах.

В первом тайме попытки занесли Георгий Квеселадзе, Сандро Тодуа и Леван Чиличава.

Во втором тайме команда хозяев больше не могла оказать сопротивление сборной Грузии, в результате встреча завершилась со счетом 64:0.

Следующую встречу грузинские регбисты проведут со сборной Испании 3 марта в Тбилиси.






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