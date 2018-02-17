|
Сборная Грузии по регби одержала победу над командой Германии со счетом 64:0
17.02.2018 22:12
Во втором туре чемпионата Европы по регби сборная Грузии одержала победу над командой Германии со счетом 64:0. Игра состоялась в городе Оффенбах.
В первом тайме попытки занесли Георгий Квеселадзе, Сандро Тодуа и Леван Чиличава.
Во втором тайме команда хозяев больше не могла оказать сопротивление сборной Грузии, в результате встреча завершилась со счетом 64:0.
Следующую встречу грузинские регбисты проведут со сборной Испании 3 марта в Тбилиси.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна