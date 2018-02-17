Сборная Грузии по регби одержала победу над командой Германии со счетом 64:0

17.02.2018 22:12 Во втором туре чемпионата Европы по регби сборная Грузии одержала победу над командой Германии со счетом 64:0. Игра состоялась в городе Оффенбах.



В первом тайме попытки занесли Георгий Квеселадзе, Сандро Тодуа и Леван Чиличава.



Во втором тайме команда хозяев больше не могла оказать сопротивление сборной Грузии, в результате встреча завершилась со счетом 64:0.



Следующую встречу грузинские регбисты проведут со сборной Испании 3 марта в Тбилиси.















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