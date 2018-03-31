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Жители Сванетии протестуют против строительства «Местия-ЧалаГЭС»
31.03.2018 17:40
Жители Сванетии протестуют против строительства «Местия-ЧалаГЭС». Как заявила агентству «IPN» одна из участниц акции Наргиз Нигуриани, население не позволяет технике проводить строительные работы, т.к. они являются недопустимыми.
«Перед акцией протеста мы встречались с геологами, сейсмологами и т.д., и 11 специалистов заявляют о недопустимости строительства в данной местности. Несмотря на это, с применением принципа заламывания рук пытаются построить эту ГЭС. Это преступный проект, поэтому население Местия протестует против строительства этой ГЭС», - заявила она.
По ее словам, в случае, если власти не прекратят осуществление подобных проектов, начнутся необратимые процессы.
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