Жители Сванетии протестуют против строительства «Местия-ЧалаГЭС»

31.03.2018 17:40 Жители Сванетии протестуют против строительства «Местия-ЧалаГЭС». Как заявила агентству «IPN» одна из участниц акции Наргиз Нигуриани, население не позволяет технике проводить строительные работы, т.к. они являются недопустимыми.



«Перед акцией протеста мы встречались с геологами, сейсмологами и т.д., и 11 специалистов заявляют о недопустимости строительства в данной местности. Несмотря на это, с применением принципа заламывания рук пытаются построить эту ГЭС. Это преступный проект, поэтому население Местия протестует против строительства этой ГЭС», - заявила она.



По ее словам, в случае, если власти не прекратят осуществление подобных проектов, начнутся необратимые процессы.















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