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Турция начинает работы по укреплению купола храма Ошки
21.05.2018 11:30
Начинаются работы по укреплению купола храма Ошки, — информацию об этом распространяет посольство Грузии в Турции.
«Начался исторический процесс укрепления купола Ошски ! 20 мая 2018 года в рамках пятилетней программы, подписанной Грузией и Турцией и соответственно просьбе грузинской стороны, турецкая сторона решила начать работы по укреплению купола Ошки на основе грузинского проекта», — говорится в заявлении посольства Грузии.
По информации ведомства, началось ограждение территория и подготовительные работы по монтажу лесов.
«Следующим этапом предусмотрены главные реабилитационные работы Ошки, которые планируется осуществить совместно грузинскими и турецкими специалистами в рамках пятилетней программы. Символично, что начало работ по укреплению купола Ошки совпадает с 100-летием со дня основания Первой Демократической Республики Грузии. Мы желаем, чтобы грузинские и турецкие эксперты успешно и эффективно реализовали этот исторический проект», — говорится в информации распространенной посольством Грузии в Турции.
Посольство Грузии обращается к туристическим группам и просит с пониманием отнестись к процедурам, связанные с работой и возможными ограничениями доступа к храму.
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