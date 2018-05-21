Турция начинает работы по укреплению купола храма Ошки

21.05.2018 11:30 Начинаются работы по укреплению купола храма Ошки, — информацию об этом распространяет посольство Грузии в Турции.



«Начался исторический процесс укрепления купола Ошски ! 20 мая 2018 года в рамках пятилетней программы, подписанной Грузией и Турцией и соответственно просьбе грузинской стороны, турецкая сторона решила начать работы по укреплению купола Ошки на основе грузинского проекта», — говорится в заявлении посольства Грузии.



По информации ведомства, началось ограждение территория и подготовительные работы по монтажу лесов.



«Следующим этапом предусмотрены главные реабилитационные работы Ошки, которые планируется осуществить совместно грузинскими и турецкими специалистами в рамках пятилетней программы. Символично, что начало работ по укреплению купола Ошки совпадает с 100-летием со дня основания Первой Демократической Республики Грузии. Мы желаем, чтобы грузинские и турецкие эксперты успешно и эффективно реализовали этот исторический проект», — говорится в информации распространенной посольством Грузии в Турции.



Посольство Грузии обращается к туристическим группам и просит с пониманием отнестись к процедурам, связанные с работой и возможными ограничениями доступа к храму.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

