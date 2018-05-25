ООН выпустила коллекцию марок к 100-летию независимости Грузии

25.05.2018 10:18 Почтовая администрация ООН выпустила коллекцию марок по тематике поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Грузии в ООН.

Серия марок посвящена 100-летию провозглашения независимости Грузии и 850-летнему юбилею Шота Руставели. Их презентация состоялась накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.



«Выпуск этой марки – это еще одно признание Грузии и ее многовековой история, а также гения Руставели и вклада Грузии в мировую сокровищницу цивилизаций», — отмечено в сообщении.



Каждая марка состоит из двух частей. В левой части находится эмблема ООН. Между тем, в верхнем правом углу – продажная цена (80 центов), а также цифра 2018. Последняя указывает на то, что Почтовая администрация ООН впервые выпустила марки в таком дизайне. Иллюстрации Ираклия Тоидзе к поэме «Витязь в Тигровой шкуре» занимают правую часть марки. Всего в коллекции 10 разных марок, в том числе и с портретом великого грузинского поэта.



Марки представили на праздничном мероприятии, посвященном 100-летию со дня основания первой Демократической Республики Грузии. Его участниками стали постоянные представители государств-членов ООН, Секретариат ООН и руководители различных агентств, представители СМИ и деятели искусства, а также другие приглашенные гости.



Открыл праздничный вечер постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе. К гостям также обратился председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак. Среди других выступающих — помощник генсека ООН Кристиан Сандерс, а также замглавы МИД Грузии Хатуна Тотладзе.



Кроме того, в рамках мероприятия в штаб-квартире ООН состоялся музыкальный концерт. Для гостей праздника выступили джазовый пианист Георгий Микадзе, а также ансамбль «Басиани».

Почтовая администрация ООН является единственным ведомством, выпускающим марки, деноминированные в трех разных валютах: долларах США, швейцарских франках и евро. Эти марки могут использоваться при отправке почты из учреждений ООН в Нью-Йорке, Женеве или Вене.



ООН выпускает как стандартные, так и памятные почтовые марки. Как правило, ежегодно в Нью-Йорке, Женеве и Вене одновременно выпускается шесть серий марок. Они остаются в продаже в течение года.



Макеты марок создаются таким образом, чтобы продемонстрировать цели и достижения ООН и всей системы, входящих в нее организаций. Таким образом, тематика марок охватывает широкий спектр глобальных вопросов и проблем. Благодаря этому фактору, а также типографскому качеству и степени защищенности, марки ООН чрезвычайно популярны среди филателистов.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

