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В храме Ошки обнаружен новый след более раннего храма и неизвестная надпись


12.06.2018   17:25
В храме Ошки обнаружена ранее неизвестная надпись и след строения, которое предположительно древнее собора X века. Информацию об этом распространяет Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.

«Очень интересный сюрприз показали нам турецкие коллеги. В абсиде, в восточной части, выявлен полностью новый след другого храма который, предположительно, древнее самого храма и обнаружен камень с абсолютно новой надписью, которую мы пока не изучали», — об этом Первому каналу заявил заместитель директора Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Давид Ломиташвили.

По его словам, данной находкой создается ситуация, аналогичная событиям во время археологических работ в храме Баграта, когда были обнаружены три строительных слоя, древнее, чем сам храм. Что касается надписи, по информации Давида Ломиташвили, на камне, который был обнаружен в ходе очистки интерьера храма, есть абсолютно новая надпись на старогрузинском. Дополнительная информация станет известна после ее изучения. По его словам, новообнаруженный фрагмент может быть отколотой частью напдиси Давида Курапалата.

«Мы предложили турецкой стороне, если будет возможно, провести широкомасштабные археологические работы, чтобы у нас была возможность представить полную хронологию этого собора», — заявляет Ломиташвили.

Грузинские специалисты на прошлой неделе были в Турции с миссией мониторинга работ первого этапа в храме Ошки. Первый этап 480-дневного плана в рамках проекта уже начался. Он предусматривает очистку интерьера собора и установку дополнительных технологий в целях превенции новых повреждений.






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