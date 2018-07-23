Пострадавший на горе Казбек российский турист: «Мне повезло»

23.07.2018 19:42 Гражданин России Владислав Попов, который пережил удар молнией во время подъема на гору Казбек (Мкинварцвери), считает, что ему повезло.



Интервью с пострадавшим туристом записала телекомпания «Рустави-2». По его словам, несчастный случай произошел накануне, а утром его сняли с горы спасатели на вертолете.



«Нас было семь или восемь человек из России. Мы поднимались на вершину. Двое уже поднялись, а остальные пока находились внизу. Меня отделяло от них 10 метров, но что случилось, не помню. Когда меня спустили вниз, я был на грани смерти. Мы остановились в лагере на высоте 400 метров. Я не мог ходить, и организм был переохлажденным. Ночью мы остались в палатке. Вертолет прилетел только на следующий день. Сейчас мне лучше, но на ногах стоять не могу. Мне сложно сохранять равновесие. Врачи говорят, что мне повезло, так как человек умирает от удара молнии», — сказал Попов в интервью грузинской телекомпании.



Сегодня Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила, что спасатели на вертолете спустили в поселок Степанцминда с горы Казбек 49-летнего гражданина России, которого ударила молния. На данный момент Попов проходит курс лечения в больнице Степанцминда.



По данным «Рустави-2», Попова выпишут в ближайшее время — после того, как его знакомые принесут в больницу его паспорт и личные вещи. По словам врачей, прежде они не сталкивались с подобными случаями.















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