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В селе Земо Никози пройдет 8-ой Международный фестиваль анимационных фильмов
02.08.2018 13:48
В селе Земо Никози Горийского района с первого по 7 сентября пройдет традиционный «8-ой Международный фестиваль анимационных фильмов».
В село Земо Никози, в 500 метрах от зоны конфликта, приедут известные и начинающие аниматоры, представители анимационных школ и проведут фестиваль вместе с никозскими детьми и местным населением.
В рамках фестиваля, режиссеры из разных стран представят свои работы и проведут мастер-классы.
История фестиваля современного творчества в селе Никози началась с 2011 года. Фестиваль носит символический характер и образовательную функцию. Анимационный фестиваль традиционно проходит по инициативе митрополита Никозской и Цхинвальской епархии, епископа Исайя.
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