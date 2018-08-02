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В селе Земо Никози пройдет 8-ой Международный фестиваль анимационных фильмов


02.08.2018   13:48
В селе Земо Никози Горийского района с первого по 7 сентября пройдет традиционный «8-ой Международный фестиваль анимационных фильмов».

В село Земо Никози, в 500 метрах от зоны конфликта, приедут известные и начинающие аниматоры, представители анимационных школ и проведут фестиваль вместе с никозскими детьми и местным населением.

В рамках фестиваля, режиссеры из разных стран представят свои работы и проведут мастер-классы.

История фестиваля современного творчества в селе Никози началась с 2011 года. Фестиваль носит символический характер и образовательную функцию. Анимационный фестиваль традиционно проходит по инициативе митрополита Никозской и Цхинвальской епархии, епископа Исайя.






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