Информация о концерте Челентано в Грузии блеф - Клаудия Мори

22.08.2018 21:05 Супруга знаменитого итальянского артиста Адриано Челентано, официальный представитель компании Clan Celentano Клаудия Мори опровергла сообщения СМИ о готовящихся концертах музыканта в России и Грузии.



Ранее в Грузии было объявлено о планируемом выступлении Челентано в Тбилиси в марте 2019 года. Билеты на концерт должны были поступить в продажу на днях, с 28 августа.



"Мы категорически опровергаем новость, что Адриано Челентано готовится провести концерт в России и/или какой-либо другой стране мира! К сожалению, есть мошенники, которые действуют подобным образом, но мы с ними не имеем никаких отношений и с кем бы то ни было, кто выдает себя за организатора концертов господина Адриано Челентано," — заявила Мори в интервью Sputnik Италия.



Она подчеркнула, что единственным официальным организатором концертов артиста является звукозаписывающая компания Clan Celentano, основанная самим Челенатано.















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