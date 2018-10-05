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Джереми Кларксон: Грузия — сказочная страна и жемчужина Европы


05.10.2018   14:58
В Грузии завершились съемки известного британского телешоу The Grand Tour («Большое путешествие»). Об этом сегодня сообщили в Национальной администрации туризма.

Известные британские телеведущие Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй гостили в Грузии несколько дней. Менее чем за неделю они отсняли новый эпизод автомобильного шоу, побывав в Батуми, Гори, Хурвалети, Рустави и Тбилиси. Дорогами Грузии проверяли автомобили марок Bentley, BMW и Aston Martin.

Перед отъездом, телеведущие встретились с руководителем Национальной администрации туризма Грузии Георгием Чоговадзе. В разговоре с ним британский журналист Джереми Кларксон назвал Грузию «сказочной страной», пообещав вернуться.

«Грузия – сказочная страна с прекрасными винами, погодой и искренними людьми. Я обязательно вернусь в вашу страну. Грузия – жемчужина Европы, полная тайн», — сказал телеведущий.

Чоговадзе, в свою очередь, отметил, что грузинский выпуск The Grand Tour будет способствовать популяризации страны и привлечет еще больше путешественников.

«Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй – эти люди, которые стали особенно популярны в телевизионном пространстве благодаря проекту Top Gear. Их телепередачу Grand Tour смотрит полмиллиона человек, благодаря ей многие из них познакомятся с Грузией и у них появится желание приехать в нашу страну», — заявил Чоговадзе.

The Grand Tour («Большое путешествие») — британская автомобильная телепрограмма, созданная бывшими ведущими Top Gear и спродюсированная Энди Уилманом. За три года планируется выпустить 36 эпизодов. Начиная с 18 ноября 2016 года, эпизоды выходят еженедельно на службе Amazon Video в Великобритании, США, Германии, Австрии и Японии. Мировая премьера первого сезона состоялась 14 декабря 2016 года, второго — 8 декабря 2017 года.






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