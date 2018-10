Джереми Кларксон: Грузия — сказочная страна и жемчужина Европы

05.10.2018 14:58 В Грузии завершились съемки известного британского телешоу The Grand Tour («Большое путешествие»). Об этом сегодня сообщили в Национальной администрации туризма.



Известные британские телеведущие Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй гостили в Грузии несколько дней. Менее чем за неделю они отсняли новый эпизод автомобильного шоу, побывав в Батуми, Гори, Хурвалети, Рустави и Тбилиси. Дорогами Грузии проверяли автомобили марок Bentley, BMW и Aston Martin.



Перед отъездом, телеведущие встретились с руководителем Национальной администрации туризма Грузии Георгием Чоговадзе. В разговоре с ним британский журналист Джереми Кларксон назвал Грузию «сказочной страной», пообещав вернуться.



«Грузия – сказочная страна с прекрасными винами, погодой и искренними людьми. Я обязательно вернусь в вашу страну. Грузия – жемчужина Европы, полная тайн», — сказал телеведущий.



Чоговадзе, в свою очередь, отметил, что грузинский выпуск The Grand Tour будет способствовать популяризации страны и привлечет еще больше путешественников.



«Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй – эти люди, которые стали особенно популярны в телевизионном пространстве благодаря проекту Top Gear. Их телепередачу Grand Tour смотрит полмиллиона человек, благодаря ей многие из них познакомятся с Грузией и у них появится желание приехать в нашу страну», — заявил Чоговадзе.



The Grand Tour («Большое путешествие») — британская автомобильная телепрограмма, созданная бывшими ведущими Top Gear и спродюсированная Энди Уилманом. За три года планируется выпустить 36 эпизодов. Начиная с 18 ноября 2016 года, эпизоды выходят еженедельно на службе Amazon Video в Великобритании, США, Германии, Австрии и Японии. Мировая премьера первого сезона состоялась 14 декабря 2016 года, второго — 8 декабря 2017 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ