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Владыка Шио: Церковь ждет отзыва законопроекта о культивации марихуаны
09.10.2018 14:43
Мы ждем, что законопроект о культивации марихуаны будет отозван из парламента, — об этом заявил местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио.
«Мы ждем, что законопроект о культивации марихуаны будет отозван из парламента. Церковь призывает парламент отозвать данный законопроект», — заявил владыка Шио.
На вчерашнем заседании бюро парламента было принято решение об отсрочке законопроекта о культивировании марихуаны на два месяца.
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