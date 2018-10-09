Владыка Шио: Церковь ждет отзыва законопроекта о культивации марихуаны

09.10.2018 14:43 Мы ждем, что законопроект о культивации марихуаны будет отозван из парламента, — об этом заявил местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио.



«Мы ждем, что законопроект о культивации марихуаны будет отозван из парламента. Церковь призывает парламент отозвать данный законопроект», — заявил владыка Шио.



На вчерашнем заседании бюро парламента было принято решение об отсрочке законопроекта о культивировании марихуаны на два месяца.















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