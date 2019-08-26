

15 государств распространили совместное заявление о непризнании «выборов» в Абхазии

26.08.2019 12:05





15 государств, в том числе США, Канада и страны Европы, распространяют совместное заявление в связи с «президентскими выборами» в Абхазии.



Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Болгария, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Швеция, Норвегия и Украина не признают легитимность т.н. президентских выборов, проведенных марионеточными властями Абхазии в оккупированном Россией регионе Грузии и их результаты.



Аналогично, 15 стран не признают т.н. парламентские выборы в Цхинвальском регионе Грузии 9 июня 2019 года и их результаты.



«Мы подтверждаем полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках международно признанных границ. Мы еще раз призываем Россию выполнять обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня от 2008 года, в том числе вывести свои войска на доконфликтные позиции и обеспечить свободный допуск гуманитарной помощи в регионах, а также отозвать признание регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств», — говорится в совместно заявлении 15 стран.





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