

Иванишвили - Я готов передать проект «Панорамы Тбилиси» заинтересованному бизнесмену на любом этапе

04.11.2019 16:27





Я готов на любом этапе передать проект заинтересованному бизнесмену, - об этом в связи с проектом «Панорама Тбилиси» заявил в интервью изданию Entrepreneur председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Он добавил, что готов предложить покупателю и 30%-ю скидку.



«Панорама» обретет особое место благодаря своей эксклюзивности.



«Панорама» объединяет три уникальные гостиницы с разными преимуществами: первая - в центре города, на площади Свободы, рассчитана на гостей высокого ранга и гостей с высоким доходом. Вы, наверное, помните бывшее здание «Цекавшири» ("АбСоюз" - ред.), заброшенное и опустошенное на протяжении лет, вокруг которого было больше всего шума. Не буду вдаваться в детали, скажу лишь, что в очень короткий срок мы построим современную и выдающуюся гостиницу. Вторая гостиница будет полностью ориентирована на деловой туризм. Там разместятся современные конференц-залы очень большого масштаба, подобных которому сегодня в нашей стране не существует. Тут же напомню, что несколько лет назад на ежегодную конференцию ЕБРР в Тбилиси прибыло до 3 тысяч высокопоставленных гостей. Зала не было, и специально к этому мероприятию установили т.н. одноразовые пространства, чтобы столь важное мероприятие не сорвалось. Благодаря второй гостинице «Панорамы» для нашей страны эта проблема будет снята полностью, что откроет новые возможности – эта гостиница даст возможность провести любую конференцию или встречу высокого уровня и масштаба», - заявил Бидзина Иванишвили, добавив, что в гостинице разместится уникальный аквариум.



По информации Иванишвили, третья гостиница «Панорамы» расположится на горе Табори, где будут обустроены площадки для гольфа и «эта гостиница также будет рассчитана на гостей с высоким доходом».



«С самого начала понятно, что этот проект не может быть рентабельным по сравнению с его себестоимостью. Поэтому я и тут придерживаюсь того же подхода: если построите по существующей концепции и плану, в случае продажи, предположительно, мне придется предложить скидку от 10 до 30 процентов. Я заявляю о том же принципе для «Панорамы», что и Цхалтубо. Наш интерес один – чтобы Тбилиси имел новую визитную карточку - беспрецедентный и эксклюзивный проект, который даст дополнительную долгосрочную функцию - разовьет в нашей столице деловой туризм, что отразится на всем городе», - добавил Бидзина Иванишвили.



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