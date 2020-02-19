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Делегация парламента Малайзии посетила линию оккупации


19.02.2020   12:44


Находящиеся с визитом в Грузии члены делегации малайского парламента прибыли к линии оккупации.

Председатель Палаты представителей парламента Малайзии Тан Шри Дато Мохамад Арифф Мд Юсоф посетил село Хурвалети и поговорил через заграждение из колючей проволоки с живущим на оккупированной территории Датой Ванишвили.

Дата Ванишвили рассказал членам малайской делегации о трудностях, с которыми сталкиваются граждане на оккупированной территории.

«Мы — нейтральная страна, приехали, чтобы на месте ознакомится с ситуацией. Посмотреть, что происходит у линии оккупации. Единственное, что бы я желал, чтобы конфликт был разрешен путем переговоров», — заявил Арифф Мд Юсоф.

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