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Гахария: Мирный план Трампа привнесёт реальный прогресс в прекращении войны в Афганистане
01.03.2020 11:58
По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, мирный план президента США Дональда Трампа привнесет реальный прогресс в прекращении войны в Афганистане. Об этом Гахария написал на своей странице в Twitter.
«Настал важный момент. Мирный план президента Трампа привнесет реальный прогресс в прекращении войны в Афганистане. Грузия продолжает поддерживать Соединенные Штаты, чтобы убедиться, что условия соглашения выполнены», — написал грузинский премьер.
Напомним, что США и «Талибан» подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане.
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