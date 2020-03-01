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Гахария: Мирный план Трампа привнесёт реальный прогресс в прекращении войны в Афганистане


01.03.2020   11:58


По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, мирный план президента США Дональда Трампа привнесет реальный прогресс в прекращении войны в Афганистане. Об этом Гахария написал на своей странице в Twitter.

«Настал важный момент. Мирный план президента Трампа привнесет реальный прогресс в прекращении войны в Афганистане. Грузия продолжает поддерживать Соединенные Штаты, чтобы убедиться, что условия соглашения выполнены», — написал грузинский премьер.

Напомним, что США и «Талибан» подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане.

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