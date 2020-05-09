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Число инфицированных коронавирусом в оккупированном Цхинвали увеличилось до 17


09.05.2020   15:55


В оккупированном Цхинвали сегодня выявлено два новых случая коронавируса, общее число инфицированных увеличилось до 17.

По заявлению главы т.н. санитарной службы Марины Кочиевой, состояние инфицированных удовлетворительное, пациенты проходят лечение в инфекционной больнице.

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