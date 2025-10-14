Российские беспилотники атаковали гуманитарный конвой ООН в Украине

Конвой ООН с гуманитарной помощью в Украине подвергся атаке российских беспилотников.



Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине заявило, что инцидент произошёл на юге Украины, недалеко от линии фронта.



Координатор Управления Маттиас Шмале осудил российскую атаку, заявив, что беспилотники поразили два грузовика Всемирной продовольственной программы и повредили оборудование. Он заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.



Шмале также отметил, что подобные удары являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут быть приравнены к военному преступлению.





