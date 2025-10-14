|
Российские беспилотники атаковали гуманитарный конвой ООН в Украине
14.10.2025 20:53
Конвой ООН с гуманитарной помощью в Украине подвергся атаке российских беспилотников.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине заявило, что инцидент произошёл на юге Украины, недалеко от линии фронта.
Координатор Управления Маттиас Шмале осудил российскую атаку, заявив, что беспилотники поразили два грузовика Всемирной продовольственной программы и повредили оборудование. Он заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Шмале также отметил, что подобные удары являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут быть приравнены к военному преступлению.
