Российские беспилотники атаковали гуманитарный конвой ООН в Украине


14.10.2025   20:53


Конвой ООН с гуманитарной помощью в Украине подвергся атаке российских беспилотников.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине заявило, что инцидент произошёл на юге Украины, недалеко от линии фронта.

Координатор Управления Маттиас Шмале осудил российскую атаку, заявив, что беспилотники поразили два грузовика Всемирной продовольственной программы и повредили оборудование. Он заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Шмале также отметил, что подобные удары являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут быть приравнены к военному преступлению.


