Кремль заманивает грузин воевать на своей стороне в Украине

07.11.2025 14:01





Российские вербовщики призывают грузин и других иностранцев воевать против Украины, обещая им золотые горы. Процесс вербовки набирает обороты на фоне растущих военных потерь России.



«Грузия с древних времен славится храбрыми воинами и боевыми традициями. Сегодня у граждан этой страны есть возможность продолжить славную историю, проявив себя в важной миссии», — говорится на одном из сайтов, приглашающих граждан Грузии воевать в Украине по контракту.



На сайте «Сила Родины» грузинам обещают 2,5 миллиона рублей [~31 тыс. долларов] единовременно и ежемесячную зарплату в 210 тысяч рублей [~2600 долларов].



Кроме того, предлагается современная экипировка, полный социальный пакет, включая пенсии и льготы и, наконец, упрощенную процедуру получения российского гражданства для всей семьи.



И всё это — в обмен на заключение контракта с Министерством обороны России.



Щедрые обещания сопровождаются изображениями военнослужащих, которые, по мнению специалистов, скорее всего, сгенерированы искусственным интеллектом.



Служба по контракту РФ



С аналогичными призывами сайт обращается также к гражданам других пост-советские стран: Армении, Беларуси, Казахстана и т.д. Тексты практически идентичны. Например, Армения тоже славится «храбрыми воинами», Беларусь — «дисциплинированными и надёжными военными специалистами», а Узбекистан — «трудолюбивыми и ответственными людьми». Различаются лишь картинки и предложения, которыми вербовщики пытаются заманить потенциальных контрактников.



Сеть рекрутинга



«Сила Родины» — не единственная подобная платформа. Другой сайт предлагает грузинам зарплату до 5 миллионов рублей [~ 61 тыс. долларов] в год. В остальном же обещания схожи, как и содержание сайта в целом.



Правда, здесь нет фотографий. Вместо них вы найдёте комментарии, якобы оставленные довольными контрактниками: Дато М., Автандил Т., Зураб Г. и т.д.



Фейковые комментарии от грузин в российской армии



На данный момент мы обнаружили как минимум восемь таких рекрутинговых сайтов.



Они зазывают на войну не только иностранных граждан, но и россиян и иммигрантов, нелегально проживающих на территории России.



«Нет документов? Мы вам поможем! Проблемы с законом? Мы решим их за вас», — говорится на одной из платформ.



Некоторые сайты предлагают пользователям выбрать, в какое воинское подразделение они хотели бы вступить — от артиллериста до оператора беспилотников.



И, скорее всего, это не провокация российской внешней разведки и не попытка дестабилизировать обстановку в соседних странах.



В июле российское издание «Вёрстка» провело масштабное расследование в сфере рекрутинга и пришло к выводу, что успешные вербовщики зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц.



После почти четырёх лет войны Кремль в самом деле остро нуждается в новых солдатах, и для большинства этих сайтов вербовка новобранцев — способ заработать хорошие комиссионные.



Грузины на стороне России



Военные потери России в войне с Украиной держатся в строжайшем секрете. Но, по данным британской разведки, число жертв составляет более 1,1 миллиона человек, включая раненых.



Русская служба BBC и издание «Медиазона» установили личности около 120 000 человек, погибших на этой войне. И среди идентифицированных российских бойцов сотни грузинских фамилий. 63 из них – граждане Грузии. Их существование часто становится известно лишь после гибели или пленения.



BBC пишет, что почти все бойцы с грузинскими фамилиями проживали на территории непризнанных Абхазии или Южной Осетии.



Участвовавший в войне Важа Цецадзе рассказал Радио Свобода, что располагает информацией о грузинском подразделении, воевавшем на стороне России в самом начале боевых действий. По его словам, в это подразделение входили как грузины, являвшиеся гражданами России, так и те, кто приехал из Грузии служить по контракту:



«Кто-то гонится за деньгами, кто-то попал под влияние пропаганды, а кто-то до сих пор считает Россию своим спасителем», — говорит Цецадзе. Сам он воевал на стороне Украины, за что был заочно приговорен Россией к 25 годам колонии строгого режима.



Согласно открытым источникам, люди с грузинскими фамилиями, воюющие на стороне России, делятся на четыре группы:



• призванные на военную службу из Абхазии и Южной Осетии;

• грузины, родившиеся в России,

• бывшие заключённые, воевавшие в составе «ЧВК Вагнера»;

• иммигранты, живущие в России и идущие на войну в обмен на гражданство.



Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона», Мамука Мамулашвили утверждает, что Москва специально собирает подобные истории, чтобы оценить эффективность своей пропаганды в Грузии:



«Россия пытается создать символическое «грузинское подразделение» в своих интересах», — говорит Мамулашвили.



«Грузинский легион» объединяет от 700 до 1000 грузинских и иностранных добровольцев, которые с 2016 года воюют в рядах Вооружённых сил Украины. В мае 2024 года Федеральная служба безопасности России объявила «Грузинский легион» террористической организацией.



Ставки растут



В большинстве регионов России местные власти платят вербовщикам крупные суммы.



Например, в Рязанской области на западе РФ бонус за привлечение одного новобранца составляет от 50 до 500 тысяч рублей [от 615 до 6100 долларов].



То есть за вербовку местного жителя платят 615 долларов, за гражданина страны СНГ — 861 доллар, а за вербовку граждан других стран, включая Грузию обещают около 600 тысяч долларов.



Однако по сравнению с другими регионами России это ещё весьма скромные суммы.



За последние несколько недель восемь российских регионов резко увеличили бонусы для рекруторов, пишет аналитический проект «ReRussia».



Если год назад средний размер бонуса за одного новобранца в 24 крупнейших регионах России составлял 1,2 миллиона рублей [~14 800 долларов], то сегодня он составляет уже 2,1 миллиона [~26 тыс. долларов].



По разным данным, за первые 9 месяцев 2025 года Министерство обороны России заключило контракты примерно с 330 тысячами человек. То есть — примерно по 35 тысяч человек в месяц.



Для сравнения, Украина, по разным данным, набрала в 2024 году всего 200 тысяч новобранцев.



Российская армия значительно больше украинской, но и потерь у нее больше. По подсчетам исследовательской организации Frontelligence, в 2025 году Россия теряла 8400–10500 военнослужащих в месяц.



При этом Россия уже много месяцев не добивается существенных успехов на фронте.



«ReRussia» полагает, что для военных успехов Кремлю необходимо по 45 тысяч новых солдат в месяц. И для этого придётся либо объявить новую мобилизацию, либо потратить ещё больше средств на привлечение контрактников со стороны.



JAMnews

