Лондонский суд нашел $320 млн у объявившего себя нищим бывшего российского сенатора

10.11.2025 23:19





Бывший член Совета Федерации от Чувашской республики Владимир Слуцкер проиграл уже второй имущественный спор о разводе. Правда, расплачиваться за него будет наследственный имущественный фонд: сам Слуцкер, который ранее заявил суду, что у него ничего не осталось, умер от рака в сентябре.



Дэмиан Гарридо, судья по семейным делам Королевского суда в Лондоне, вынес решение в августе, но обнародовано оно было в понедельник, пишет The Guardian. Иск был подан Аленой Слуцкер, второй женой бывшего сенатора. Его первый развод в 2009 году, с основательницей сети фитнес-центров World Class Ольгой Слуцкер, в последующие несколько лет сопровождался громким скандалом – спором из-за детей и лондонского особняка стоимостью 40 млн фунтов. В данном же случае Слуцкер в 2024 году заявил в ответ на претензии Алены, что оказался в исключительно тяжелом финансовом положении, так как его активы были украдены и он даже не cмог за последний год внести более 27 млн фунтов по ипотечному кредиту за дом стоимостью 45 млн фунтов в лондонском районе Южный Кенсингтон. Слуцкер утверждал, что «резкое» изменение обстоятельств «не имело никакого отношения к тому, что заявитель в то время хотела развестись».



Однако судья, ссылаясь на документы об имуществе и операциях Слуцкера, выяснил, что тот владел активами на общую сумму 242 млн фунтов (почти $320 млн). Как говорится в решении суда, которое есть в распоряжении The Moscow Times, он владеет недвижимостью и землей в Лондоне и Москве на 217 млн фунтов (помимо лондонского особняка с девятью спальнями, подогреваемым закрытым бассейном, кинозалом, винным погребом и гаражом на четыре автомобиля это также жилье в Москве и участок земли стоимостью 22 млн фунтов и 150 млн фунтов соответственно); вложениями в американский фонд прямых инвестиций на 17 млн фунтов и 4 млн фунтов в швейцарском банке REYL; коллекцией произведений искусства на сумму 4 млн фунтов.



В комментариях для суда Слуцкер, в частности, утверждал, что в России жилья в собственности у него не было с 1993 года, дом же он арендовал, а не построил вместе с первой женой Ольгой и сохранил после их развода. Когда ему представили доказательства обратного, содержавшиеся в другом его судебном споре, Слуцкер заявил, что лишился права собственности на него из-за действий некоего олигарха.



В итоге Гарридо заявил своем решении, что истинный размер состояния ответчика «в значительной степени подтверждается документами, которые были составлены от имени Слуцкера, подписаны и/или утверждены им, и которые демонстрируют его финансовое положение незадолго до того, как встал вопрос о расторжении брака и началось данное судебное разбирательство». В качестве примеров он привел семейную поездку с Аленой и их детьми в Куршевель на Рождество стоимостью чуть менее полумиллиона евро, семейную поездку в Дубай за $100 000, летний отпуск в Тоскане за 400 000 евро и проч.



Судья обязал выплатить Алене из имущества Слуцкера 25 млн фунтов, что составляет «чуть менее 60% от легко реализуемых активов», а также задолженность по алиментам и судебные издержки в размере более 1 млн фунтов.



В сентябре Слуцкер умер от рака в Швейцарии. Во время развода с Ольгой он по решениям лондонских судов в 2012 и 2013 годах лишился особняка в Челси. Ольга тогда заявила, что приобрела дом в 2000 году на деньги от продажи World Class. Слуцкер настаивал, что его обманным путем заставили заключить сделку, по которой собственником значилась только жена.



Слуцкер, который с 1992 года 10 лет возглавлял инвестиционную компанию «Группа Финвест», затем с 2002 по 2010 годы был членом Совета Федерации. «Абсолютно понятно, что владение активами за рубежом – чувствительный вопрос для российских политиков, – заявил судья в ходе процесса между Ольгой и Владимиром. – Сопоставив факты, я склоняюсь к мнению, что минимум одна причина, по которой Слуцкер не хотел иметь отношения к трастовым договоренностям [о разделе собственности] в действительности было нежелание быть документально привязанным к недвижимости в свете его политических амбиций».



Слуцкер участвовал в еще одном громком споре. Журналистка Ольга Романова утверждала, что сенатор организовал преследование ее мужа Алексея Козлова, который в 2009 году получил срок за мошенничество. Слуцкер подал против нее иск о клевете и в 2015 году выиграл его в Лондоне.





