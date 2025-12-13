|
|
|
Квривишвили ознакомилась с ходом строительных работ на Стори ГЭС
13.12.2025 18:32
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили ознакомилась с ходом строительных работ на Стори ГЭС и линии электропередачи Стори ГЭС-Ахали-Телави в Кахети.
Квривишвили подчеркнула, что достижение энергетической самодостаточности страны и повышение энергетической безопасности являются приоритетами экономической политики правительства, имеющими большое значение для дальнейшего развития Грузии. По словам министра, для достижения этой цели важно осуществить такие проекты, как Стори ГЭС – строительство каскадной Стори ГЭС будет завершено в 2026 году, ее установленная мощность составит 47,6 МВт, а годовая выработка электроэнергии – 208 миллионов кВт/ч.
Интеграция ГЭС в энергосистему будет осуществлена посредством линии электропередачи 110 кВ «Стори ГЭС – Новый Телави», которая будет введена в эксплуатацию параллельно с самой ГЭС.
«Проекты, подобные Стори ГЭС и линии электропередачи «Стори ГЭС – Новый Телави», служат нескольким целям: во-первых, ГЭС такой мощности важна для развития энергетической системы страны, вырастет выработка электроэнергии, что способствует стабильному электроснабжению населения и других потребителей. Не менее важно и то, что в регионе будут созданы постоянные рабочие места и обеспечена занятость местного населения», — отметила министр.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна