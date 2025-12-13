|
У здания посольства Евросоюза проходит акция женщин
13.12.2025 19:59
В Тбилиси у здания посольства Евросоюза в Грузии проходит акция женщин.
Участники акции развернули баннеры с разным содержанием, а также флаги Грузии и Евросоюза.
По словам участниц акции, в такой форме они заявляют о своей солидарности с задержанными в ходе протеста, а также протестуют против политической ситуации, сложившейся в стране.
По завершению акции демонстранты шествием выдвинутся к зданию Тбилисской филармонии, где присоединятся к другим участникам протеста и переместятся к зданию парламента Грузии.
