Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У здания посольства Евросоюза проходит акция женщин


13.12.2025   19:59


В Тбилиси у здания посольства Евросоюза в Грузии проходит акция женщин.

Участники акции развернули баннеры с разным содержанием, а также флаги Грузии и Евросоюза.

По словам участниц акции, в такой форме они заявляют о своей солидарности с задержанными в ходе протеста, а также протестуют против политической ситуации, сложившейся в стране.

По завершению акции демонстранты шествием выдвинутся к зданию Тбилисской филармонии, где присоединятся к другим участникам протеста и переместятся к зданию парламента Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна