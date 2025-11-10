Делегация ПАСЕ провела в Тбилиси встречи с представителями НПО и непарламентской оппозиции Грузии

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) провела встречи с представителями гражданского сектора в Тбилиси.



По словам директора НПО «Справедливых выборов» Левана Натрошвили, стороны обсудят текущую ситуацию в Грузии, ситуацию с правами человека.



«Это обычный визит, который периодически проводится в Грузии. Они интересуются ситуацией с правами человека. Этому и посвящена встреча. Их интересует ситуация в разных направлениях: гражданский сектор, защита прав человека, СМИ и прочее.



Вопросы были о положении гражданских организаций — как нам удается продолжать работу, какова ситуация в секторе, какие ограничения существуют в стране. Мы описали тяжелую ситуацию, которая сложилась в стране», — сказал Натрошвили.



Глава «Нацдвижения» Тина Бокучава заявила, что на встрече с делегацией обсуждались запрет партий и важность освобождения политзаключенных. По ее словам, визит представителей ПАСЕ — своего рода призыв к властям «остановить репрессивные шаги».



«Это призыв к российскому режиму остановить репрессивные шаги. Это также признание того, что ликвидация партий в Грузии равносильна консолидации диктатуры. Разумеется, эта тема обсуждалась, также речь шла о важности освобождения политзаключенных.



Кроме отчета докладчиков, который сам по себе важен, с нашей стороны речь шла и о задействовании других конкретных инструментов под зонтиком Совета Европы, таких как межгосударственная жалоба против режима Иванишвили в Европейском суде по правам человека. Также задействование конкретных инструментов для оказания максимального правового и финансового международного давления на Иванишвили с целью связать и окончательно нанести поражение этому репрессивному режиму», — заявила Бокучава.



Представитель «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия заявил, что в ходе беседы были затронуты все основные вопросы, которые являются вызовом грузинской демократии.



По словам оппозиционера, разговор с делегацией ПАСЕ коснулся и политической ситуации и плана действий в целом.



На вопрос, обсуждались ли на встрече санкции, Григол Гегелия заявил, что санкции не являются прерогативой этой делегации Совета Европы.



«Это соответствующее представительство Совета Европы, поэтому нет смысла говорить о санкциях, потому что исполнительная власть не представлена. Санкции не являются прерогативой этой делегации СЕ.



Наше послание относительно санкций всегда предельно ясно: объектом целенаправленных санкций должны быть конкретные лица, представляющие насильственный режим «коцев», а не грузинский народ. «Лело» никогда не просила ввести санкции против Грузии, против грузинского народа, в том числе приостановить безвизовый режим для грузинского народа или приостановить статус кандидата», — подчеркнул Гегелия.



Напомним, ранее содокладчики ПАСЕ по мониторингу Грузии призвали «Грузинскую мечту» пересмотреть иск по запрету трех оппозиционных партий. В заявлении говорится, что запрет «демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы».



Эдит Эстрелла и Сабина Чудич выразили глубокую обеспокоенность в связи с обращением правящего большинства в Конституционный суд с иском и напомнили резолюцию Ассамблеи о защите демократии и верховенства закона в Грузии.



Тогда и было заявлено, что до конца 2025 года делегация ПАСЕ прибудет в Тбилиси.



Источник: SOVA

