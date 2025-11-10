Суд удовлетворил просьбу Николя Саркози о досрочном освобождении из тюрьмы

Парижский суд удовлетворил ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози о досрочном освобождении из тюрьмы. По сообщению французских СМИ, решение суда предусматривает помещение Саркози под «судебный надзор».



Бывший президент Франции будет освобожден из тюрьмы сегодня. Ему запрещено покидать Францию ​​и контактировать с лицами, проходящими по его делу.



Ему также будет запрещено встречаться с представителями Министерства юстиции Франции.



Адвокат бывшего президента Франции заявил, что освобождение Саркози из тюрьмы — это лишь первый шаг, и защита намерена обжаловать приговор бывшему французскому лидеру в Апелляционном суде.







