Суд удовлетворил просьбу Николя Саркози о досрочном освобождении из тюрьмы
10.11.2025 19:07
Парижский суд удовлетворил ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози о досрочном освобождении из тюрьмы. По сообщению французских СМИ, решение суда предусматривает помещение Саркози под «судебный надзор».
Бывший президент Франции будет освобожден из тюрьмы сегодня. Ему запрещено покидать Францию и контактировать с лицами, проходящими по его делу.
Ему также будет запрещено встречаться с представителями Министерства юстиции Франции.
Адвокат бывшего президента Франции заявил, что освобождение Саркози из тюрьмы — это лишь первый шаг, и защита намерена обжаловать приговор бывшему французскому лидеру в Апелляционном суде.
