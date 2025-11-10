Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Суд удовлетворил просьбу Николя Саркози о досрочном освобождении из тюрьмы


10.11.2025   19:07


Парижский суд удовлетворил ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози о досрочном освобождении из тюрьмы. По сообщению французских СМИ, решение суда предусматривает помещение Саркози под «судебный надзор».

Бывший президент Франции будет освобожден из тюрьмы сегодня. Ему запрещено покидать Францию ​​и контактировать с лицами, проходящими по его делу.

Ему также будет запрещено встречаться с представителями Министерства юстиции Франции.

Адвокат бывшего президента Франции заявил, что освобождение Саркози из тюрьмы — это лишь первый шаг, и защита намерена обжаловать приговор бывшему французскому лидеру в Апелляционном суде.


