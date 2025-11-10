Госбюджет на 2026 год увеличен на 3 млрд лари

Лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия рассказал после заседания парламентского большинства в офисе, что доработанный вариант проекта бюджета на 2026 год будет обсуждаться на пленарном заседании парламента 12 ноября, после чего документ будет возвращен правительству для доработки.



По его словам, бюджет страны увеличен на 3 миллиарда лари по сравнению с предыдущим годом.



«Бюджет уже прошел все комитеты. Вы знаете, из года в год наш экономический показатель бьет рекорды. Бюджет увеличен на 3 миллиарда по сравнению с предыдущим годом, — до 35,5 миллиардов. Основные направления — здравоохранение, социальные направления и прочее», — сказал Кирцхалия.



Политик заявил, что «атака» на экономику Грузии продолжается в последние годы, потому что т.н. «друзья и внутренняя агентура очень хорошо осведомлены» и имеют хорошо проработанные сценарии из методичек о том, «как наносить удары, тайно или открыто».



Кирцхалия заявил, что экономика является «основной заботой о нашей стране, и они хорошо видят, какие темпы экономического роста у нас были в стране, из года в год, и особенно после 2022 года, видят наши внешние друзья или наши близкие друзья. Двузначный экономический рост наблюдался, по сути, каждый год».



«Каждый год прогнозы и показатели, планируемые Всемирным банком, МВФ и другими важными и авторитетными финансовыми институтами, всегда повышались ежеквартально и даже в этом году, когда они очень прагматично спланировали и опубликовали увеличение на 5% по нашему региону и особенно по Грузии. Этот показатель был пересмотрен и вырос до 7,5%. Это очень важно и примечательно.



Кроме того, к концу года экономика нашей страны уже превысит 100 миллиардов лари. Мы обсудили эти направления. Что ж, вы знаете об очень важных инвестициях, которые были объявлены и поступают в нашу страну, которые являются частью прогресса и экономического роста, о которых мы объявили, что является нашей основной заботой и которые обеспечивают прагматичную политику, несмотря на серьезные тектонические политические сдвиги в нашем регионе и не только», — подчеркнул Ираклий Кирцхалия.



По его словам, общественность помнит «многочисленные попытки саботажа» т.н. «друзей» и «агентуры» в Грузии, а также их шаги, направленные на нанесение ущерба экономике.



«Потому что они знали, что когда страна экономически неустойчива, когда экономика в стране не растет, очень легко поколебать правительство в стране, что они все еще хотят сделать и сегодня. В основном экономические показатели и экономические прогнозы были связаны с нашими текущими проблемами наряду с другими текущими политическими вопросами. Пленарные заседания начнутся завтра (11 ноября — ред.), а со среды мы приступим к обсуждению бюджета Грузии в формате пленарного заседания», — заявил лидер партии Иванишвили.





