Зеленский предложил США дроны в обмен на ракеты Tomahawk
17.10.2025 22:23
Президент Украины Владимир Зеленский предложил США БПЛА в обмен на ракеты Tomahawk. Об этом он заявил на открытой встрече с президентом США Дональдом Трампом.
«У нас есть дроны, но нет «Томагавков». Мы можем помочь усилить военное производство БПЛА США», — заявил Зеленский.
По его словам, у Украины для США есть «дроновое предложение».
Американская сторона, в свою очередь, заинтересована в украинских дронах. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
«Да, мы заинтересованы. У нас сейчас много дронов, мы их произвели сами, но мы также и закупаем дроны у других [стран]. Они [украинцы] производят очень хорошие дроны», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
