Зеленский предложил США дроны в обмен на ракеты Tomahawk

17.10.2025 22:23





Президент Украины Владимир Зеленский предложил США БПЛА в обмен на ракеты Tomahawk. Об этом он заявил на открытой встрече с президентом США Дональдом Трампом.



«У нас есть дроны, но нет «Томагавков». Мы можем помочь усилить военное производство БПЛА США», — заявил Зеленский.



По его словам, у Украины для США есть «дроновое предложение».



Американская сторона, в свою очередь, заинтересована в украинских дронах. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.



«Да, мы заинтересованы. У нас сейчас много дронов, мы их произвели сами, но мы также и закупаем дроны у других [стран]. Они [украинцы] производят очень хорошие дроны», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.





