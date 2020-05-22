

МНЕС категорически опровергает информацию, распространенную цхинвальскими СМИ

22.05.2020 10:42





МНЕС категорически опровергает информацию, распространенную цхинвальскими СМИ, сосредотачивающие внимание на Исследовательском центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара в Грузии 20-ого мая 2020 года.



МНЕС утверждает, что сообщения содержали ошибочные и совершенно недостоверные ссылки на действия Миссии Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Грузии вдоль цхинвальской линии российской оккупации 26-ого апреля.



«Категорически отрицая сфабрикованные сведения, являющиеся еще одним примером преднамеренной и безответственной дезинформации, направленной на Миссию, мы заявляем следующее:



«26-ого и 27-ого апреля Миссия ответила на активацию Горячей Линии относительно запросов о частных транспортных средствах, которые сопровождали её патрулирование. В ответ Миссия объяснила, как и здесь, что указанные автомобили являются машинами скорой помощи.



Машины скорой помощи присутствовали с патрулями МНЕС с самого начала. Они являются стандартной мерой предосторожности. Это составляющая нашей обязанности заботиться о наших сотрудниках, заключающаяся в том, что они сопровождают персонал МНЕС с тем, чтобы могли быстро оказать необходимую помощь в случае необходимости, как например, в случае автодорожного происшествия. Это особенно важно в отдаленных районах, где трудно получить скорую медицинскую помощь.



Машина скорой помощи была отчетливо видна. Не было никакого скрытного движения. Патрулирование было проведено в соответствии с планом. Не было никакого контакта с какими-либо лицами. Не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС — это Миссия наблюдателей, которая проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии COVID.



Все стороны, включая участников из Южной Осетии, знают об этих фактах, поскольку они были объяснены по Горячей Линии 26-ого и 27-ого апреля и ранее на протяжении многих лет, например, на встречах в рамках Механизма Предотвращения и Реагирования на инциденты (МПРИ) еще в 2014 году.



МНЕС внимательно следит за ситуацией на местах вдоль административной границы Южной Осетии на ежедневной основе. Наша Миссия непрерывно патрулирует во время нынешней пандемии. Наш подход совершенно непредвзятый», — говорится в заявлении МНЕС.





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