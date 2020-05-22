

МИД Грузии осуждает «бордеризацию» и российскую дезинформацию

22.05.2020 18:25

Civil Georgia



Министерство иностранных дел Грузии 22 мая опубликовало заявление, в котором «категорически осуждает» начало российскими оккупационными силами процесса незаконной т.н. «бордеризации» в селе Мерети Горийского муниципалитета, а также «участившиеся провокации» и дезинформационную кампанию против Грузии со стороны России за последние два месяца.



За день до этого заявления российские оккупационные силы были замечены в селе Мерети, на контролируемой Тбилиси территории.



«Пока весь мир борется с тяжелыми последствиями глобальной пандемии коронавируса (Covid-19), российские оккупационные силы активизируют установление колючих ограждений, т.н. «указателей границы» и т.н. противопожарных рвов по направлению обоих оккупированных территорий – Абхазии и Цхинвальского региона», — заявил МИД Грузии.



По информации ведомства, в течение последней недели процесс т.н. «бордеризации» проходил параллельно около сел трех грузинских муниципалитетов:



- села Карельского муниципалитета — Церониси и Кнолеви, Тахтисдзири и Двани, Кода и Чвриниси, Атоци (близ Цхинвальского региона);

- села Цаленджихского муниципалитета — Пахулани и Мужава (близ Абхазии);

- села Зугдидского муниципалитета — Хурча и Ганмухури (близ Абхазии).



В заявлении МИД Грузии также осудил активизацию дезинформационной кампании против Грузии со стороны Российской Федерации и цхинвальских властей.



По заявлению министерства, Москва «целенаправленно активировала инструменты гибридной войны против Грузии и путем фабрикации пропагандистских мифов, постоянно нападает на одну из лабораторий Национального центра Грузии по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения- Центр Ричарда Лугара».



Министерство иностранных дел Грузии назвало «абсурдными и смешными» обвинения Москвы и Цхинвали о том, что якобы власти Грузии «искусственно распространили коронавирус в оккупированном Цхинвальском регионе и взяли биологические материалы у жителей региона».



По заявлению министерства, кампания дезинформации «реально служит цели подрыва доверия местного населения к правительству Грузии и задаче создания управляемого хаоса на месте».



«Это является открытым нападением на политику здравоохранения населения Грузии и национальную безопасность», — говорится в заявлении ведомства.



МИД Грузии призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить провокации и гибридную войну против Грузии. Ведомство также призывает международное сообщество «дать надлежащую оценку деструктивным шагам России и принять эффективные меры, чтобы остановить участившиеся нападки со стороны России на Грузию».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







