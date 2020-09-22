

Умер мужчина, переплывший реку Ингури, чтобы попасть в Зугдиди

22.09.2020 17:35





Мужчина средних лет, пытавшийся вплавь попасть из оккупированной Абхазии в Зугдиди, скончался. Как сообщает грузинская служба «Радио Свобода», мужчина вместе с женой переплыл реку Ингури, чтобы попасть из абхазского села Отобая на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.



Родителей у разделительной линии ждал сын, в машине которого мужчина скончался по дороге в Зугдиди.



Умерший – уроженец села Отобая, который после войны живет вместе с семьей в Зугдиди. Вместе с женой он поехал в Абхазию на годовщину смерти отца, но не смог вернуться из-за закрытия линии оккупации.



Оккупационный режим Абхазии закрыл линию оккупации по реке Ингури из-за пандемии коронавируса. Для возвращения в Абхазию граждан несколько раз были открыты гуманитарные коридоры. На лечение в грузинские клиники регулярно отправляются жители Абхазии, в том числе с диагнозом COVID-19.



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