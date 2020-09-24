

В Эргнети проходит очередная встреча Группы по превенции инцидентов

24.09.2020 12:30





В Эргнети сегодня проходит очередная встреча Группы по превенции инцидентов и реагированию на них. На встрече стороны обсудят ситуацию вдоль линии оккупации за последние два месяца.



Центральные власти Грузии выразит протест против незаконных действий российских военных у сел Никози, Хурвалети и Атоци.



Как заявил перед встречей в Эргнети заместитель начальника Аналитической службы СГБ Ираклий Антадзе, на встрече в очередной раз потребуют освобождения задержанных оккупационными силами граждан Грузии.



«Среди вопросов, которые предстоит обсудить, — приоритетными являются вопросы, связанные со средой безопасности, которые серьезно повреждены в результате определенных действий. В этом контексте основной акцент будет сделан на безоговорочном освобождении наших сограждан, находящихся в незаконном заключении. Мы расскажем о фактах незаконной бордеризации и всех последующих процессах, создающих проблемы для местного населения с точки зрения свободного передвижения. На сегодняшней встрече мы поднимем вопрос о преследовании гражданской активистки Тамар Меаракишвили, проживающей в оккупированном Ахалгори, которую преследуют по необоснованным обвинениям в течение нескольких лет. Этот вопрос неоднократно поднимался как в этом формате, так и в формате Женевских переговоров. Что касается состояния наших соотечественников, находящихся в незаконном заключении, то сегодня у нас будет возможность услышать информацию об их состоянии здоровья и происходящих процессах. У нас нет информации о т.н. судебных процессах. Сегодня у нас будет возможность услышать от них информацию», — заявил Ираклий Антадзе.



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