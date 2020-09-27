

Генерал-майору Гено Адамия посмертно присвоено звание Национального Героя

27.09.2020 13:30





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, руководитель администрации президента Грузии Натия Сулава и командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили вручили потомкам генерал-майора Гено Адамия, погибшего в ходе сопротивления абхазо-российским бандформирования при захвате города Сухуми в 1993 году, высшую государственную награду - Орден Национального героя.



Звание Национального Героя было посмертно присвоено Гено Адамия президентом Грузии Саломе Зурабишвили по представлению премьер-министра Георгия Гахария.



Именем Гено Адамия будет названа школа №1 в городе Сенаки.



Гено Адамия был заместителем командира 23-й военной бригады, затем командиром этой бригады и начальником сухумского гарнизона. С его именем связаны почти все важные и успешные военные операции в ходе боев в Абхазии в 1992-1993 годах. Вместе с ним воевали и два его сына.



Генерал Гено Адамия погиб на мосту через реку Кодори на второй день после падения Сухуми, 28 сентября 1993 года. Он был убит, когда пытался ворваться в захваченный город. Похоронен на братском кладбище в Тбилиси.



Гено Адамия был посмертно награжден орденами Вахтанга Горгасали I и III степени.



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