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Совбез ООН проведет экстренное заседание по по армяно-азербайджанскому конфликту
29.09.2020 11:04
Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание. На нем будет обсуждаться ситуация вокруг армяно-азербайджанского конфликта. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатический источник.
Как пишет lefigaro, заседание состоится сегодня в закрытом формате.
Напомним, с 27 сентября в Нагорном Карабахе идет вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими военными. Стороны обвиняют друг друга в применении тяжелой артиллерии. Среди погибших и раненых есть и мирные жители.
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