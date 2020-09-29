

Совбез ООН проведет экстренное заседание по по армяно-азербайджанскому конфликту

29.09.2020 11:04





Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание. На нем будет обсуждаться ситуация вокруг армяно-азербайджанского конфликта. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатический источник.



Как пишет lefigaro, заседание состоится сегодня в закрытом формате.



Напомним, с 27 сентября в Нагорном Карабахе идет вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими военными. Стороны обвиняют друг друга в применении тяжелой артиллерии. Среди погибших и раненых есть и мирные жители.



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