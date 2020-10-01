

Служба госбезопасности Грузии выступила с заявлением по аресту за сожжение абхазского флага в Гали

01.10.2020 15:11





Служба государственной безопасности Грузии [CГБ] распространила заявление в отношении Ираклия Бебуа, арестованного в Абхазии 30 сентября, после сожжения абхазского флага во время акции в Гали:



«О факте была немедленно проинформирована Миссия наблюдателей Европейского Союза [МНЕС] и была активирована горячая линия. Служба государственной безопасности Грузии проинформировала сопредседателей женевских переговоров и международных партнеров о факте незаконного задержания. Ведутся активные работы по его освобождению».



По данным СГБ, «представители оккупационного режима подтвердили личность незаконно задержанного. Посредством горячей линии проинформировали о его текущем местонахождении и состоянии здоровья. По имеющимся данным, незаконно задержанный находится в городе Гали, состояние его здоровья удовлетворительное, жизни ничего не угрожает».



В СГБ заявляют, что ответственность за состояние здоровья задержанного, полностью лежит на Российской Федерации.



«Этот процесс, возглавляемый оккупационным режимом, значительно ухудшает обстановку безопасности вдоль линии оккупации, а также повседневную жизнь местного населения», — отмечено в заявлении ведомства.



Абхазские пользователи Facebook, загрузили видео, на котором Бебуа якобы объясняет следователю свои действия. Комментарии к видео содержат угрозы и агрессию в отношении грузин.



Сам Ираклий Бебуа на допросе пояснил, что ничего не имеет ни против флага, ни против народа и что этот акт был совершен только потому, что он хочет, чтобы абхазы и грузины по-прежнему жили дружно.





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