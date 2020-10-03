

В Абхазии выявлено 69 новых случаев коронавируса

03.10.2020 23:02





За последние 24 часа в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) выявлено 69 новых случаев коронавируса и умер 1 человек. Об этом сообщает Sputnik на т.н. оперштаб по защите населения от коронавируса.



По их же информации, умерла 60-летняя женщина, которая с 1 октября лечилась в реанимационном отделении Гудаутской больницы.



По данным де-факто властей, общее число выявленных случаев коронавируса в оккупированном регионе на сегодняшний день составляет 1659 человек. Выздоровело 602 человека, 13 летальных случаев.



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